Dr. Bernard J D Irwin awarded a Cong. Medal of Honor. Was a physician and actions were the FIRST in 1961 that were recognized for bravery leading to the medal.
BERNARD JOHN DOWLING IRWIN, MD
RANK: ASSISTANT SURGEON (HIGHEST RANK: BRIGADIER GENERAL)
CONFLICT/ERA: INDIAN CAMPAIGNS
7TH U.S. INFANTRY
7TH U.S. INFANTRY
MILITARY SERVICE BRANCH: U.S. ARMY
MEDAL OF HONOR ACTION DATE: FEBRUARY 13, 1861
MEDAL OF HONOR ACTION PLACE: APACHE PASS, ARIZONA, USA
Was the first ACTION to receive the USA's Medal of Honor
